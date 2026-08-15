Çello Dikmen Gücü Spor Kulübü Başkanı Selahattin Çöllo, kulübün futbol sahasındaki çim ekim çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Çöllo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahanın kısa süre içerisinde yeniden futbol müsabakalarına ev sahipliği yapacağını belirterek, “Çok yakında yeniden sahamızda mücadelelere, heyecana ve güzel anılara ev sahipliği yapacak” ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmalarına desteklerinden dolayı Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş’a ve Spor Dairesi ekibine teşekkür eden Çöllo, çalışmalar süresince antrenmanlar için saha imkânı sağlayan kardeş kulüplere de teşekkürlerini iletti.

Çöllo, mesajını “Gençlerimiz ve sporumuz için yapılan her güzel iş çok kıymetli” sözleriyle tamamladı