Aksa Süper Ligde mücadele eden Alsancak Yeşilova Kaptanı Memduh Sarıoğlu Türkiye’de başarılı bir operasyon geçirdi. İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesinde alanında Türkiye’de uzman olan Doç. Dr. Lokman Kehribar tarafından gerçekleştirilen menüsküs nakli ameliyatı olan Memduh Sarıoğlu çok başarılı bir operasyon geçirdi.

Donörden alınan menüsküs nakli ile yapılan operasyon son teknoloji ile sporcuları ağır sakatlıklar da eski sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlıyor. Alsancak Yeşilova yardımcı antrenörü Eray Yavuk nezaretinde ameliyatı gerçekleştirilen Memduh Sarıoğlu yeni sezonda sahalara dönecek.