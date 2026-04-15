Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Güneş Demir, Burak Yiğit.

Cihangir: Türkkan, Selçuk, Bilal, Hakan, Uğur(Eray), Berkem, Sercan, Berhan(Ali Bayır), Fikret(Yusuf), Ali Öztürk, Samson Ebuka(Yakup).

Karşıyaka: Ufuk, Hasan, Isaac, Lawrence(Selçuk), Süleyman, Göksel, Hanibal(Toykan), İlker, Mehmet Erol, Andy Okpe, Muhammed Mbaye.

Goller: Dk. 51, Dk. 63 ve 72(Pen.) Samson Ebuka (Cihangir), Dk. 3 Andy Okpe(Karşıyaka)

K.Kart: Dk. 9 Andy Okpe (Karşıyaka), Dk. 55 Ali Bayır(Cihangir)

Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Cihangir ile Karşıyaka karşılaştı. Cihangir Stadı’nda yer alan mücadelede penaltı kararları, kırmızı kartlar olurken Cihangir geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak rövanş için avantaj sağladı.

Maçın henüz ilk dakikasında Karşıyaka penaltı kazandı. 3. dakikada topu ağlarla buluşturan Andy Okpe takımını 1-0 öne geçirdi. 9. dakikada Andy Okpe topsuz alanda Selçuk’a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve Karşıyaka maçın henüz başında 10 kişi kaldı.

Cihangir’de Samson Ebuka 51. dakikada skoru eşitledi. 56. dakikada oyuna sonradan dahil olan Ali Bayır kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 63 ve 72. dakikalarda Cihangir penaltı atışları kazanırken her iki atışı gole çevirip hat-trick yapan Samson Ebuka maçın 3-1 Cihangir lehine tamamlanmasını sağladı. Mücadelenin rövanşı 29 Nisan’da oynanacak.