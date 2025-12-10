2025–2026 sezonunda Gençlik Gücü’nün forma sponsorları arasında yer alan ve geçmiş dönemlerde kulüpte yöneticilik görevi de üstlenmiş olan Arden LTD Direktörü Mustafa Ahmetraşit’e nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Zeeb Choudhry'nin gerçekleştirdiği görüşmede, kulübe verdiği katkılar ve sponsorluk desteği nedeniyle Ahmetraşit’e özel olarak hazırlanmış Gençlik Gücü forması takdim edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arden LTD’ye desteklerinden dolayı teşekkür edilirken, iş birliğinin ilerleyen dönemlerde de devam etmesi temennisinde bulunuldu.