Kıbrıslı genç bisikletçiler Ege Erülkü ve Emre Kaplan, uluslararası pist bisikleti arenasında önemli iki organizasyonda ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Sporcular, önce 14–16 Aralık tarihlerinde İsviçre’nin Grenchen kentinde düzenlenecek UCI Uluslararası Pist Yarışlarında pedal çevirecek. Ardından 19–21 Aralık tarihlerinde Slovenya’nın Novo Mesto şehrindeki yarışlarda güçlü rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Her iki organizasyonda da olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcuların yer alacak olması, yarışların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ege Erülkü ve Emre Kaplan, antrenörleri Salih Yalızat ile birlikte adadan Çarşamba günü ayrılarak Avrupa’daki hazırlık ve yarış programlarına başladılar.