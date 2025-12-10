Değirmenlik teknik direktörü Evren Bahtıkara, göreve geldikleri dönem takımın potansiyeli ile puanının eşdeğer olmadığını belirterek, 4’de 3 yaparak yine de iyi bir dönemin içinde olduklarını söyledi.

DEVRE ARASI HEDEF BELİRLEYECEĞİZ

12 hafta sonunda 15 puana sahip olduklarını belirten Değirmenlik teknik direktörü Evren Bahtıkara, zirvenin 11 puan gerisinde olduklarını söyledi. Birinci ligin her zaman zor geçtiğini yine öyle bir sezonun içinde olduklarını ifade eden Bahtıkara, kalan maçlarda maximum puanı toplayıp devre arasına girme planları olduğunu ifade etti. Devre arasına girerken sahip oldukları puan doğrultusunda planlama yapıp hedef belirleyeceklerini aktaran Evren Bahtıkara, bu doğrultuda da kadro yapılanmasına gideceklerini söyledi.

EKSİK OYUNCU SAYIMIZ OLDUKÇA FAZLA

Pazar günü sahalarında Kaplıca Karadeniz 61’i konuk edeceklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı maç öncesi eksik oyuncu sayısının fazlalığını kendisini düşündürdüğünü belirtti. Bahtıkara, İlyas, Ümitcan, Doğan yanında asker oyuncu sayısının fazlalığının kadro kurma ve idmana katılım anlamında kendilerine sıkıntı yarattığını belirtirken, zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmanın Pazar günü kendilerini beklediğini ifade etti. İyi mücadele eden bir takıma karşı diri ve kaliteli oynamak zorunda olduklarını da aktaran Değirmenlik teknik direktörü Evren Bahtıkara, 4 idmanla zorluk derecesi yüksek maç hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Ligde 15 puanla dokuzuncu sırada bulunan Değirmenlik 13. Hafta karşılaşmasında sahasında Kaplıca Karadeniz 61’i konuk edecek.