AKSA Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Gürkan Onalt başkanlığındaki Aslanköy, antrenör Ahmet Ercen’in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvamış durumda. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Aslanköy yönetimi forvet hattına önemli bir takviye yaptı. Aslanköy, Mağusa Türk Gücü’nün golcü futbolcusu Hasan Celil Evren ve kulübü ile anlaşarak Hasan'ı kadrosuna kattı. Hasan Celil Evren'in ara transferde yeni takımına imzayı atması bekleniyor.