Kuzey Kıbrıs tenisinin başarılı genç sporcularından Aren Baybars, Türkiye’de düzenlenen 18 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva boyunca sergilediği başarılı performans, mücadeleci oyun yapısı ve yüksek temposuyla dikkat çeken Aren, finale çıkarak hem ülkemize büyük gurur yaşattı hem de milli takım yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Türkiye’nin en başarılı genç tenisçilerinin mücadele ettiği organizasyonda finale yükselen Aren Baybars, final karşılaşmasını kazanması halinde Türkiye 18 Yaş Milli Takımı’na 1 numaradan girme hakkı elde edecek.