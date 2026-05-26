Güney Kıbrıs’ta pazar günü yapılan seçimlerde, milletvekili seçilen kişilerin meslekleriyle ilgili istatistikler bugünkü gazetelerde yer buldu.

Politis gazetesi, yeni seçilen milletvekilleri arasında gazeteciler, sporcular ve kültür-sanatla ilgisi bulunan kişilerin yer aldığını yazarken, yeni milletvekilleri arasında beş gazeteci, iki eski sporcu ve bir müzisyen bulunduğunu yazdı.

Yeni mecliste yalnızca partili veya siyasi kişilerin değil, toplumda bilinen kişilerin de yer aldığını kaydeden gazete, yeni mecliste ilk kez yer alacak gazeteciler arasında AKEL’in “Lefkoşa” milletvekili Konstantios Konstantinu, Doğrudan Demokrasi partisinin Limasol milletvekili Dimitris Suglis ve DİKO’nun “Girne” milletvekili Adamos Aspris’in bulunduğunu kaydetti.

Haberde Volt partisinin milletvekili adayı gazeteci Makarios Drusiotis’in milletvekili seçilemediği de belirtildi.

Eski gazetecilerden AKEL’in “Mağusa” bölgesi milletvekili Nikos Kettiros ile önceden AKEL milletevekili olan İrini Haralambidu’nun ise bu seçimde ALMA’nın “Lefkoşa” bölgesi milletvekili seçildiğini ifade eden gazete, eski basketbolcu Mihalis Kununis’in DİSİ’nin Limasol milletvekili, eski futbolcu Panikos Ksiuruppas’ın da AKEL’in Larnaka milletvekili seçildiğini belirtti.

Haberde akademisyen ve müzisyen Anastasia Hasiku’nun ise AKEL’in “Girne” milletvekili olarak seçildiği kaydedildi.

Politis gazetesi ise haberinde, bir belediye başkan yardımcısı ile iki belediye meclis üyesinin de milletvekili seçildiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde ise, yeni meclisteki neredeyse üç milletvekilinden birinin hukuk mesleğiyle alakalı olduğu ifade edildi.

Yeni seçilen 56 milletvekilinden 17’sinin (yüzde 30,36) hukukla bir ilgisi olduğunu kaydeden gazete, 2021 yılında yapılan seçimlerde bu oranın 5’te bir olduğunu hatırlattı.