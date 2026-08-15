Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos’ta Metropol süpermarkette bıçaklı saldırıda yaralanan Zhanerke Abdrazakova’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Abdrazakova’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, genel durumunun ise stabil seyrettiğini bildirdi.

Karaciğer yaralanması nedeniyle Genel Cerrahi tarafından ameliyat edilen Abdrazakova’ya ERCP ile de müdahale edildi. Akciğer yaralanması nedeniyle Göğüs Cerrahisi tarafından tüp takılması işlemi gerçekleştirildi.

Yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakım ünitesinde takibe alınan Abdrazakova’nın söylenenleri anlayabildiği ve genel durumunun stabil seyrettiği belirtildi.

Abdrazakova’nın 13 Ağustos’ta Beyin Cerrahisi tarafından da ameliyat edildiği, baş bölgesindeki yabancı cismin çıkarılarak gerekli müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Abdrazakova’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve tedavisinin farklı branşlardan hekimlerin yer aldığı ekip tarafından günlük olarak sürdürüldüğünü açıkladı.