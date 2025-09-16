Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’daki spor kulüplerinin başkan ve temsilcilerini kabul etti. Görüşmeye Çetinkaya, Gençlik Gücü, Göçmenköy, Hamitköy, K.Kaymaklı, Ortaköy ve Yenicami kulüp temsilcilerinin yanında Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler de katıldı.

LTB'DEN DEPLASMAN MAÇLARI İÇİN OTOBÜS İLE ULAŞIM DESTEĞİ

LTB tarafından alınan kararla birlikte yeni sezonda her kulübe deplasman maçları için otobüsle ulaşım desteği verilecek. Kulüpler bu hakkını ister A takım isterse de altyapı takımlarından birisi için kullanabilecek.

Kulüpler, özellikle LTB’nin otobüs desteği sayesinde takımların her hafta deplasman maçlarına ulaşım imkanı bulacağını vurgulayarak teşekkürlerini iletti. Bunun yanı sıra, belediyenin kulüplere yaptığı top bağışları ve Lefkoşa’ya kazandırılması planlanan iki saha çalışması da memnuniyetle karşılandı.

KARATAŞ VE KARAVEZİRLER’DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Lefkoşa kulüpleri adına açıklama yapan Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş, LTB’nin Lefkoşa kulüplerine gösterdiği ilgiden ve özellikle ulaşım konusunda sağladığı katkılardan son derece memnun olduklarını belirterek, tüm kulüpler adına teşekkürlerini sundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ise belediyelerin kulüplere desteğinin çok önemli ve değerli olduğunu belirterek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma misyonundaki kulüplerin bu tip desteklerle güçlenebileceğini vurgulayarak, Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.