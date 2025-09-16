Mağusa Futbol Masterler Derneği yurt dışı temaslarına bir yenisini daha ekleyerek Almanya’ya gidiyor. Mağusa Futbol Masterleri Derneği önemli bir yurt dışı organizasyonuna daha imza atıyor. Mağusa Futbol Masterleri gerek yurt içi gerekse yurt dışında kurmuş olduğu bağlar neticesinde önemli Master ekipleri ile iyi ilişkilerini geliştirerek önemli dostluklar kurmaya devam ediyor. Almanya’nın Stuttgart şehrine gidecek olan Mağusa Futbol Masterleri Derneği’nde kafile başkanlığını İlhan Sözüdoğru yaparken kafile 21 kişiden oluşuyor.

18 EYLÜL PERŞEMBE ADADAN AYRILIYOR

18-22 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Stuttgart şehrinde Kanne Kobler takımı ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek olan Mağusa Futbol Masterleri kafilesi, 18 Eylül Perşembe günü adadan ayrılıyor. Son dönemlerde Almanya’daki Master takımları ile gerek ülkemizde gerekse Almanya’da sürekli ziyaretlerde buluna iki ekip bu kez Almanya’nın Stuttgart’da bir araya geliyor. 5 günlük süre içerisinde tarihi ve turistik yerleri de gezecek olan Mağusa Futbol Masterleri, Stuttgart şehrinde Kanne Kobler takımı ile bir dostluk maçı organizasyonuna bir araya gelecek.

STUTTGART-ST PAULİ MAÇI İZLENECEK

Almanya Bundesliga liginde 19 Eylül Cuma akşamı saat 21.30 4. Haftanın açılış karşılaşması olan Stuttgart-St Pauli maçını Mağusa Futbol Masterleri kafilesi statta canlı olarak izleme fırsatı bulacak. Kafile, 20 Eylül Cumartesi günü Kanne Knobler takımı ile bir dostluk maçı organizasyonuna katılacak. Ülke tanıtımı açısından önemli bir organizasyonda yer alacak olan Mağusa Futbol Masterleri Derneği, Stuttgart Futbol Kulübü yetkilileri ile de görüşme yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mağusa Futbol Masterleri Derneği kafilesi 22 Eylül Pazartesi akşamı adaya dönecek.