2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Ürdün karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadelede Arjantin sahadan 3-1 galip ayrıldı.

9 puanla gruptan lider çıkan Tangocularda, Lionel Messi ise Ürdün karşısında maça 60'inci dakikada dahil oldu.

39 yaşındaki efsane, frikikten attığı golle Dünya Kupası tarihine bir kez daha geçti.

Arjantinli yıldız bu golle üst üste 7 Dünya Kupası maçında da fileleri havalandıran ilk futbolcu oldu.

2022 Dünya Kupası'nın son 4 karşılaşmasında başlayan Messi'nin gol serisi, 2026 Dünya Kupasının ilk üç maçında da devam etti. Böylece daha önce 6 maçlık serisi yakalayan Just Fontaine ve Jairzinho'yu geride bıraktı.

Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde de Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde ederek başka bir rekora imza atmıştı.

Messi, bu golle 2026 Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 6’ya, toplam Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını ise 19’a çıkardı.

Arjantinli süper starın rekorları bununla da sınırlı kalmadı. 29 maçla Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu olma rekorunu geliştiren Messi, 19'uncu galibiyetine ulaşarak turnuva tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

Turnuvada kırdığı rekorlarla kariyerini süslemeye devem eden 39 yaşındaki yıldız, Arjantin'in şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olmayı sürdürüyor.