2026 FIFA Dünya Kupası ikinci finalist kim olacak? Bir tarafta son dünya şampiyonu Arjantin diğer yanda 1966’dan bu yana kupaya hasret İngiltere.. İki ekip, 24 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

ABD'nin Atlanta şehrinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak mücadele İngiltere - Arjantin karşılaşmasını ABD'den Ismail Elfath yönetecek. TSİ 22.00’de başlayacak müsabaka, TRT SPOR ve Tabii’den canlı yayınlanacak.

İngiltere, FIFA 2026 macerasına L Grubu'nda başladı. Hırvatistan ve Panama'yı yenen Thomas Tuchel'in ekibi, Gana ile berabere kaldı. 7 puan toplayan İngiltere, lider olarak gruptan çıktı.

Ada ekibi; son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni, son 16'da ise Meksika'yı turnuvanın dışına itti. Çeyrek finalde Norveç'i uzatmaya giden maçta 2-1 yenen İngiltere, yarı final biletini cebine koydu.

Son şampiyon unvanıyla turnuvaya gelen Arjantin ise J Grubu'nda tulum çıkardı. Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ü yenen Lionel Messi ve arkadaşları, lider olarak son 32 turuna yükseldi. "Tangocular" son 32'de Yeşil Burun Adaları'nı, son 16'da Mısır çeyrek finale yükseldi.

Arjantin çeyrek finalde ise 10 kişi kalan İsviçre’yi 3-1'lik skorla geçerek son dört takım arasına kaldı.

İNGİLTERE'DE KANE VE BELLİNGHAM ÖNE ÇIKIYOR

İngiltere cephesinde Harry Kane, Jude Bellingham ve Declan Rice ön plana çıkıyor.

FIFA 2026'da şu ana kadar 6'şar gol atan Kane ve Bellingham gol krallığı yarışında da yer alıyor.

MESSİ, MARADONA'NIN İZİNDEN GİTMEK İSTİYOR

Arjantin'de ise süper yıldızı Lionel Messi, kariyerinde ilk kez İngiltere’ye karşı forma giyecek

Muhtemelen son Dünya Kupası’nı oynayan 39 yaşındaki Messi, Diego Armando Maradona’nın iz bıraktığı bu iki ülke arasındaki tarihi rekabette Arjantin’i bir kez daha finale taşımayı hedefleyecek.

Messi, FIFA 2026'da attığı 8 golle Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ile birlikte gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaşıyor.

İki ülke bugüne kadar Dünya Kupası’nda beş kez karşılaştı. İngiltere 1962, 1966 ve 2002’de kazandı. Arjantin 1986’da galip geldi, 1998’de rakibini penaltılarla eledi.