TRUMP KUPA TÖRENİNE DAMGA VURDU

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i yenerek şampiyonluğa ulaştığı maçın ardından düzenlenen kupa töreni, ABD Başkanı Donald Trump'ın tavırları nedeniyle dünyanın gündemine oturdu.

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte Dünya Kupası'nı İspanya kaptanı Rodri'ye teslim etti. Ancak kupa takdiminin ardından sahneden ayrılması beklenen Trump, takımın kutlamaları sırasında sahnede kalmaya devam etti.

YÖNLENDİRMELERİ DİKKATE ALMADI

Tören sırasında FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Trump'ı sahneden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. İspanya kaptanı Rodri'nin de kutlamalar için alanın boşaltılmasını işaret etmesine rağmen Trump sahneden ayrılmadı.

Trump, sahnenin diğer tarafına geçerek İspanyol futbolcuların yanında yer aldı ve takım kupayı havaya kaldırırken alkışladı.

BENZER GÖRÜNTÜLER DAHA ÖNCE DE YAŞLANMIŞTI

Trump'ın kupa törenindeki tavrı ilk kez yaşanmadı. ABD Başkanı, geçen yıl Chelsea'nin Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kutlamalarında da sahnede kalarak benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI TEPKİLER

Trump'ın sahnede kalması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar güvenlik önlemleri nedeniyle stadyuma girişlerde yaşanan gecikmelere tepki gösterirken, bazıları ise Trump'ın sahneden ayrılmamasını eleştirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Maç boyunca kurşun geçirmez camın arkasındaydı, kupa töreninde nasıl sahnenin ortasında yer almasına izin verildi?" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise "Rodri'nin Trump'ı nazikçe sahneden göndermeye çalışması dikkat çekiciydi. Infantino bile onu sahneden indiremedi." yorumunu yaptı.

FİNAL ÖNCESİ ARJANTİN'E DESTEK VERMİŞTİ

Trump, final karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada Lionel Messi'ye dikkat çekerek Arjantin'i desteklediğini söylemiş ve "Messi varken Arjantin'in aleyhine bahis yapmak zor." ifadelerini kullanmıştı.