2026 FIFA Dünya Kupası (FIFA 2026) çeyrek final mücadelesinde son şampiyon Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Kansas City Stadı'nda oynanan müsabaka TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlandı.
Normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Arjantin, ikinci uzatma devresinde bulduğu gollerle İsviçre'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.
Maça hızlı başlayan Arjantin, 10. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Mac Allister ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İsviçre, Dan Ndoye'un 67. dakikada kaydettiği golle skora denge getirdi: 1-1.
İsviçre'de Breel Embolo, 72. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İlk uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı. Arjantin'de 112. dakikada Julian Alvarez sahneye çıktı. Jeneriklik bir vuruşla topu ağlara gönderen Alvarez, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Arjantin, 120+1. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle skoru 3-1 yaptı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arjantin, uzatmaların sonucunda İsviçre'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.
Arjantin, yarı final müsabakasında 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiltere ile karşılaşacak.