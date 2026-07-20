Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Milyonların merakla beklediği dev finalde şampiyon uzatma devresinde belli oldu.

New York'taki New Jersey Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı golsüz sona erdi. Normal sürenin son dakikasında Enzo Fernandez, Pau Cubarsi'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Uzatma devresinin ilk dakikalarına İspanya, Nico Williams ile gol bulsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İspanya bu kez ikinci uzatma devresinin hemen başında Ferran Torres ile öne geçti.

İspanya, Arjantin'i 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu.