Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin karşı karşıya geldi. Son dakikaları nefes kesen maçı Arjantin 2-1 kazandı.
Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ilk gol 55. dakikada geldi. Anthony Gordon İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.
Bu golün ardından Arjantin baskısını artırdı. Güney Amerika ekibi Messi önderliğinde ataklarını sıklaştırdı. Aradığı golü 85'te Enzo Fernandez'le buldu.
Son dakikalarda ise Messi'nin ortasında Lautaro Martinez takımını 2-1 öne geçirdi.
Bu sonuçla Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu.