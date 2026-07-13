2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) gözler ilk yarı final mücadelesine çevrildi. Fransa ile İspanya, Dallas'ta karşı karşıya gelecek.

El Salvador hakem Ivan Barton'un yöneteceği Fransa - İspanya mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Dallas Stadı'nda oynanacak olan büyük kapışma, TRT 1 ve Tabii ekranlarından yayınlanacak.

Horozlar, Almanya'dan sonra üst üste üçüncü kez finale yükselen ikinci Avrupa ülkesi olmayı hedefliyor. Didier Deschamps'ın öğrencileri, turnuvada çıktığı altı maçta 16 gol atarken sadece iki gol yedi. Eleme turlarında ise kalesini tamamen kapattı.

Fransa'nın en büyük kozu yine Kylian Mbappe olacak. 8 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, Messi ile beraber gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor. Dünya Kupası kariyerinde ise 20 maçta 20 gole ulaşarak önemli bir performansa imza attı.

Dembele, Olise, Barcola ve Due de Fransız hücumunun önemli silahları arasında bulunuyor.

Rakip İspanya ise turnuvaya Yeşil Burun Adaları beraberliğiyle başlamasına rağmen sonrasında vites yükseltti. Suudi Arabistan, Uruguay, Avusturya, Portekiz ve Belçika'yı mağlup eden Matadorlar, yarı finale kadar kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Luis de la Fuente'nin ekibi, son iki resmi maçta da Fransa'yı mağlup etmenin verdiği özgüvenle sahaya çıkacak. İspanya, EURO 2024 yarı finalinde rakibini 2-1, Uluslar Ligi yarı finalinde ise 5-4 yenmişti.

"Matadorlar"da gözler Lamine Yamal'ın üzerinde olacak. 19 yaşındaki yıldız, turnuvada yalnızca bir gol atmasına rağmen, takımının hücum planlarındaki başrolü üstleniyor. Mikel Oyarzabal ve son iki eleme maçında galibiyet gollerini atan Mikel Merino ise İspanya'nın diğer önemli kozları olacak.

İki ekip Dünya Kupası tarihinde yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. Zinedine Zidane'nın önderliğindeki Fransa, 2006 Almanya'nın son 16 turundaki mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.