Başarılı atlet Ada Kafa’nın yoğun yarış programı devam ediyor. Genç atlet bu kapsamda antrenörü Hasan Maydon ile birlikte Fransa’da düzenlenen Meeting international d’athlétisme de Troyes Aube yarışına katıldı.

Yarışma Fransa’nın Troyes şehrinde Pierre Voillequin Atletizm Stadyumu’nda Avrupa’yı etkileyen aşırı sıcaklar altında gerçekleştirildi. World Continental Tour kapsamında bronz kategorisinde olan yarışta dünya atletizminin önemli isimleri de farklı branşlarda yer alarak yarıştı.

Sporcuların deneyimi ve derecelerine göre kategorilere ayrılan 800 metre branşında Ada kendinden yaşça büyük ve deneyimli atletlerle piste çıkarken B Finalini 2:09.80 ile beşinci tamamladı ve önemli deneyim kazandı.

SIRADAKİ DURAK SLOVENYA

Haziran ayında Türkiye’de gerçekleştirilen kamp çalışması ve yarışların ardından Fransa’daki yarışını tamamlayan Ada, 4 Temmuz’da Slovenya’da düzenlenecek olan U18 Balkan Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.