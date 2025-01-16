Rum polisinin açtığı ateş sonucu bir aracın bagajında ölen Pakistanlı genç gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Bodamya-Akıncılar köyü arasında meydana gelen olayın insan kaçakçılığı ile ilgili olduğu kesinleşti.

Kuzey Kıbrıs’a kaçan siyah araç “sır” olurken, olaya karışan Kıbrıs Rum plakalı kiralık araçtan da iz yok.

“Kıbrıslı Türk bir suç baronunun” da olayla ilgili olarak soruşturulduğu iddia edildi.

Gerek Kuzey gerekse Güney Kıbrıs’ta çok büyük bir sorun haline gelen insan kaçakçılığı olaylarının son halkasında bir genç polis kurşunuyla ölürken, birçok karanlık nokta halâ aydınlanmayı bekliyor.

5 Ocak tarihinde KKTC’den Güney Kıbrıs’a insan kaçakçılığı yaptıklarına inanılan kişiler arasında yaşanan araçlı kovalamacada polisin açtığı ateş sebebiyle 24 yaşındaki Pakistanlı bir genç vurulmuştu.

Güney Kıbrıs, Pakistanlı gencin ölümü ile kaynarken, soruşturma derinleştikçe olaya Kuzey Kıbrıs’taki insan kaçakçılarının da bulaştığı görülüyor, Olay gecesi yasa dışı yoldan Akıncılar köyünden Bodamya köyüne kiralık araç eskortluğunda geçen ve polis aracına da çarpan iki araçtan biri Güney’de terk edilirken, “plakasız siyah Nissan Navara” model araç Kuzey’e kaçmıştı. “Kıbrıslı Türk bir suç baronunun”, olayla ilgili olarak soruşturulduğu iddia edilirken, KKTC yetkilileri hem olay hem de bu araç konusunda halâ sessiz.

BAGAJDA VURULDU

Rum polisinin ‘dur’ emrine uymayan araçların birinde bagajda saklanan 24 yaşındaki Pakistanlı genç polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Yarasına araçtaki kişi veya kişiler tarafından müdahale edilen gencin, ölümünden sonra kiralık araçla Strovolos bölgesine götürülüp, oraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Kamera görüntülerinde, kiralık aracın vurulan Pakistanlı genci taşıdığı görüldü.

Pakistanlı gencin pasaportunun üzerinde bulunduğunu yazan gazete, şahsın daha önce siyasi sığınma talebinde bulunduğu ancak başvurusunun reddedildiğini aktardı. Gazete, Pakistanlı gencin “dönem dönem KKTC’de de kaldığı” iddiasında da bulundu. Habere göre gencin üzerinde 500 Euro, kol saati ve insan kaçakçılığıyla ilgili olabilecek bazı belgeler çıktı. Olayın Güney’de bir dizi istifa ile görevden almaya neden olabileceği de konuşuluyor.