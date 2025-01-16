Güney Kıbrıs polisi, Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında, “insan ticareti” yaptıkları iddia edilen bir grup ile polis arasında yaşanan kovalamacada öldüğü tahmin edilen 24 yaşındaki Pakistan uyruklu genç ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin arandığını duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre aranan şahısların 3’ü Kıbrıslı Türk, biri ise Kamerun uyruklu.

Güneydeki medyaya yansıyan gelişmelere göre aranan dört şahıstan biri olan, 39 yaşındaki Alain Martial Tchantchou isimli Kamerunlu şahıs polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Söz konusu kişiler, cinayete teşebbüs, ağır suç işlemek için komplo kurma ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasa dışı giriş, geçiş ve kalmaya yardım etme suçlarından soruşturuluyor.

Rum polisinin aradığı şahısların isimleri şöyle:

Coşkun Alaslan, 31 yaşında, Kıbrıslı Türk.

Atilla Alaslan, 22 yaşında, Kıbrıslı Türk.

Halil Alaslan, 62 yaşında, Kıbrıslı Türk”.

Lurucina (Akıncılar)-Bodamya köyü arasında 5 Ocak tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti polisi ile insan kaçakçıları arasında yaşanan kovalamacada 1 kişi vurularak öldürülmüştü.

Lurucina köyünden Kıbrıs’ın güneyine geçtiği iddia edilen 3 araca ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından ateş açılmış, olayda, 24 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, 6 Ocak tarihinde Strovolos bölgesinde bulunmuştu.

Olayla ilgili çıkan balistik raporda, gencin polisin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği Rum Polis Basın Subaylığı tarafından doğrulanmıştı.

Öte yandan 6 Ocak akşamı ölü bulunan ve “Podamya”(Dereliköy) bölgesinde yaşanan kovalama sırasında Rum polisi tarafından öldürüldüğü tespit edilen 24 yaşındaki Pakistanlıyla ilgili gelişmeler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Haberlere göre, polis, önceki gün olayla ilgili 4 tutuklama emri çıkardı, bunlardan 3’ü Kıbrıslı Türk, diğerini ise aracın şoförü olan bir Kamerunlu.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, yetkili bir polis kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada 3 Kıbrıslı Türk’ün muhtemelen kaçtığını ve şu anda KKTC’de olduklarını ileri sürdü. Gazete bahse konu kişilerin KKTC’de tutuklanması ve Güney Kıbrıs’a iade edilmesi için ilgili iki toplumlu komitenin bilgilendirilmiş olma ihtimaline de yer verdi.

Polisin, şüphelileri tespit etme, belirleme ve haklarında tutuklama emri çıkarmasında, kapalı devre kameralarının etkili olduğunu yazan gazete polisin, ilk önce o gece kovalamacanın yaşandığı kiralık aracı tespit ettiğini ardından ise 4 şüpheliye ulaştığını belirtti.

Olayla ilgili senaryonun, 24 yaşındaki Pakistanlının bulunduğu noktaya, kiralık araçla götürüldüğü, kovalama sırasında kiralık araçta olduğu ve polis kurşunuyla vurulduğu şeklinde olduğunu belirten gazete, Kamerunlunun araç şoförü olduğuna inanıldığını yazdı.

Gazete bu olay araştırılırken, ara bölge üzerinden sığınmacıların yas dışı geçişi meselenin de açılmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Polisin, Kamerunlunun kiralık aracı, “Podamya” bölgesinde yaşanan kovalamacada, polise ait çift kabin araca çarpmasının ardından, tamir için kaportacıya götürdüğüne dair bilgiler topladığını da belirten gazete polisin, aracın bulunmasıyla birlikte karanlık noktaların aydınlatılacağına inandığını da yazdı.

Gazete kiralık aracın, KKTC'den gelen ve Güney Kıbrıs’a yasa dışı sığınmacı taşıyan insan kaçakçılarının kullandığı 3 araçtan biri olduğunu ifade eden gazete bu aracın, internet üzerinden kiralanması ve şirkete ait özel işaret taşımasıyla ilk andan itibaren bilindiğini yazdı.

Habere göre diğer iki aracın ise plaka numarası yok ve bir tanesinin bilindik bir Kıbrıslı Türk’e ait olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan “Sigmalive” internet sayfası dünkü yayımında, söz konusu kiralık aracın polis tarafından tespit edildiğini ayrıca 39 yaşındaki Alain Martial Tchantchou isimli Kamerunlunun da tutuklandığını yazdı.