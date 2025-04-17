Kuzey Kıbrıs yüzücülük camiası, uzun soluklu bir araştırma ve hazırlık sürecinin ardından önemli bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir vizyona adım atıyor. Dünyadaki gelişmiş sistemlerin yerel, bölgesel ve ulusal yapıya uyumluluğu incelenerek oluşturulan Kuzey Kıbrıs Yüzme Gelişim Modeli, 15 Nisan Salı günü Lefkoşa TED Koleji Konferans Salonu’nda kulüp yetkilileri ve antrenörlerin katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Modelin kapsamı, hedefleri ve uygulama süreci, Kuzey Kıbrıs Yüzme Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Murat Tüzünkan tarafından gerçekleştirilen kapsamlı sunumla açıklandı. Sunumun ardından antrönerler ve kulüp yetkililerinin tecrübe ve deneyimleri sayesinde öngördükleri görüşleri alındı; modelin işleyişi üzerine eleştiri, öneri ve fikir alışverişinde bulunuldu.

BİLİMSEL TEMELE DAYANAN, PAYDAŞ KATILIMINI ESAS ALAN BİR YAKLAŞIM

Yeni gelişim modeli; dünyadaki yüzme sistemlerinden örnekler alınarak uzun süreli araştırmalar sonunda oluşturuldu ve ülkemize hangi yapının daha uygun ve sürdürülebilir şekilde effektif olabileceği üzerine ön görüşmeler ve analizlerle şekillendirildi.

Modelin temelinde bilimsel temelli, veri odaklı performans ölçümleri, yaş gruplarına göre kademeli yarış sistemi, milli takıma yönelik özel destek havuzları, antrenör, sporcu, hakem ve ailelere yönelik sürekli eğitim programları ve sadece en hızlıyı değil, en çok gelişeni ödüllendiren adil bir sistem yer alıyor.

YENİ VİZYON VE ORTAK HEDEFLER

Federasyonun yeni vizyonu, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yüzme ekosistemi kurmak; sporcuları ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla başarıya taşıyabilecek altyapıyı oluşturmak şeklinde belirlendi. Yeni modelin başlıca hedefleri arasında: Sporcu havuzunun genişletilmesi,Türkiye Yüzme Federasyonu ile tam uyum, kulüp ve antrenörlerin performans bazlı teşviki, KKTC Milli Takımı için objektif ve gelişim odaklı seçme kriterlerinin oluşturulması yer alıyor.

İLK ADIM ATILDI, SIRA UYGULAMADA

Toplantının sonunda yapılan açıklamada, kulüp yetkilileri ve antrenörlerin görüşlerinin alınmasını takiben, Gelişim Modeli Stratejisi’nin uygulama aşamasına vakit kaybetmeden geçileceği belirtildi. Federasyon, yakın zamanda sporcular ve ailelerin de katılacağı geniş çaplı bir toplantı ile bu yeni yapının daha kapsamlı biçimde paylaşılacağını duyurdu.

Bu kapsamlı dönüşümle birlikte, yüzme sporunun ülkemizde gelişmesi, toplum tarafından daha fazla benimsenmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca yüzme camiasının gündeminde yer alan diğer sorunlar ve yapısal ihtiyaçlar da katılımcılarla birlikte değerlendirildi.