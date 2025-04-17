Liselerarası (Gençler) Futsal Türkiye Birinciliği’nde ülkemizi temsil eden Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) ve Atatürk Meslek Lisesi (AML), yarı final heyecanına dün Konya’da başladı.

Lefkoşa Türk Lisesi Erkek Takımı, B Grubu’ndaki ilk maçında güçlü rakibi Konya-Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4-2 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Temsilcimiz sahadaki disiplinli oyunu ve etkili hücumlarıyla dikkat çekti.

LTL, gruptaki ikinci karşılaşmasını bugün (18 Nisan Cuma) Muğla-Bodrum Anadolu Lisesi ile oynayacak. Bodrum temsilcisi ilk maçında Hatay-Yüksel Acun Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek iddiasını ortaya koydu. LTL bu kritik maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı son maçlar öncesinde garantileyecek.

AML’DEN ŞANSSIZ MAĞLUBİYET

Kızlar kategorisinde A Grubu’nda mücadele eden Atatürk Kız Meslek Lisesi AML) ise ilk maçında Muğla-Menteşe Spor Lisesi ile karşılaştı. Baştan sona başa baş geçen mücadelede AML, son dakikalarda yediği şanssız golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

AML, bugün ikinci maçında İstanbul-Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi ilk maçından beraberlikle ayrılmıştı. AML, bu maçta galibiyet arayarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.