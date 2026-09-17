Ülkemizin en büyük spor tesisi olacak Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksinin proje tanıtımı gerçekleşiyor.

Yepyeni bir görünüme kavuşarak UEFA standartlarında olacak olan ve birçok özelliğiyle özelde ülke futbolunun genelde de sporumuza çok önemli hizmetlerde bulunacak yeni stadın ve spor kompleksinin tanıtımına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak. Ünal Üstel Hükümetinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı projenin KKTC Cumhurbaşkanlığı Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu'nda 19 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'da gerçekleşecek organizasyonla tüm özellikleri paylaşılacak.

Karagümrük Kulübü'nün kullandığı Vefa Stadı'nın projesinin hayata geçirileceği Yeni Atatürk Stadyumu 8 bin seyirci kapasitesine sahip olacak.