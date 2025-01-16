Lefkoşa’da bir kumarhanede dört adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları parayı tedavüle süren kişi tutuklandı.

40 yaşındaki Elad Vıshnıpolsky dün sabaha yakın saat 01.00 sıralarında, sahte olduğuna inanılan 4 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları parayı, kumar oynamak için tedavüle sürdü.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, Elad Vıshnıpolsky tespit edilerek tutuklandı, paralar da emare olarak alındı.

Sahte Banknot Tasarrufu, Sahtelenmiş Banknotu Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan İsrailli zanlı Elad Vıshnıpolsky dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi Üzerinde bulunan bir casino içerisinde, Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 4 adet 100 Dolar'lık banknotu kumar oynamak maksadıyla görevli personele vererek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının yapılan üst aramasında toplam 1570 Dolar, 3035 Euro ve 2730 TL üzerinde tespit edilerek emare zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihte tutuklanan zanlının tedavüle sürmüş olduğu konu sahte olduğuna inanılan banknotların PGM sahtecilik şubesine inceleme yapılabilmesi için gönderileceğini kaydetti.

Pınardan, ayrıca zanlının KKTC'de ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Kriminal biri değilim. Parayı iki gün önce İsrail’den aldım.” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

POLİSTEN UYARI

Öte yandan Polis, Lefkoşa’da 100’lük banknotlardan oluşan 4 adet sahte ABD dolarlarının tedavüle sürüldüğünü açıklayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sahte ABD dolarlarının seri numaraları şöyle:

“HH17959185A, HH17958742A, HH17958736A, HH17958738A, KE29532705B, HH17960260A, KF82109749A, KF92049836, HH17960262A, HH17960196A, HH17960264A, HH17958731A, HH14960198A, KF56114713A, HH17960200A”

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “100’lük ABD doları” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.