Rum polisinin aradığı Alaslan ailesinden bazı isimler, uzun yıllardır “insan kaçakçılığı” şüphesiyle Rum polisi tarafından takip altındaydı.

Rum Polisi tarafından aranan şahıslardan olan Coşkun Alaslan, 2012 yılında, yine Lurucina bölgesinde, Rum polisi tarafından kovalandığı sırada kuzeye geçmiş ve 3 Kıbrıslı Rum polis, Türk polisi tarafından tutuklanmıştı.

Güney Kıbrıs polisinin, Pakistan uyruklu gencin ölmesiyle sonuçlanan “insan ticareti” soruşturması konusunda haklarında tutuklama emri çıkardığı 3 Kıbrıslı Türk’ten biri olan Coşkun Alaslan, suçlamaları reddetti.

Olay günü Lefkoşa’da olduğunu ve Rum polisi tarafından “hedef alındığını” iddia eden Alaslan, "Bu yüz kızartıcı bir suçlama. Eğer suçum olsaydı polis beni evden alırdı." ifadeleriyle kendini savundu.

Alaslan, ölen Pakistan uyruklu genci tanımadığını, 2012 yılında peşine düşen 3 Kıbrıslı Rum polisin, Kıbrıs’ın kuzeyinde yakalanması üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin kendisini “hedef aldığını” iddia etti.

Alaslan, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak, "Öldürülen Pakistan uyruklu genci tanımıyorum. Biz bütün gün ovanın içindeyiz. Akıncılar kapısını ben mi kontrol ediyorum, köye kim girer kim çıkar nereden bilebilirim? Ben zaten Meriç köyünde kalıyorum." dedi.

Alaslan, geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle hedef alındığını iddia etti.

Alaslan, "2012 yılında Rum polisi arazide benim peşime düştü. Bundan dolayı bana diş biliyorlar. Çünkü üç tane Rum polisini biz kuzeyde yakalattık. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"OLAY GÜNÜ LEFKOŞA’DAYDIM, SUÇLAMALARI İSPATLAYABİLİRİM"

Olayın yaşandığı gün nerede olduğunu açıkça ifade eden Alaslan, "6 Ocak tarihinde Lefkoşa’daydım. Saat 17:30 gibi de Haspolat’a, eşimin ailesine gittik. Bu suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Suçlamaların ağır olduğunu belirten Alaslan, "Bu yüz kızartıcı, ağır bir suçtur. Benim üç çocuğum var. Yarın okula gidecekler ve ‘senin baban böyledir’ mi desinler çocuklarıma? Gerekli başvurularımı da yaptım." dedi.

Alaslan, olayın gerçekliği durumunda polisin doğrudan kendisini gözaltına alması gerektiğini belirtti. Alaslan, "Böyle bir olay olsaydı, polis beni tanıyor, direkt gelip beni evden alması lazımdı." diyerek suçlamaları reddetti.

Coşkun Alaslan suçlamaların geçmişte yaşanan bir olaydan kaynaklandığını belirterek şöyle dedi:

"3 çocuk babasıyım, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Rum polisiyle 2012 yılında yaşanan bir çatışma yüzünden bana karşı önyargılılar. Sabah bu haberleri sosyal medyada görünce hemen polise ulaştım. Suçlamalar tamamen asılsız. Rum polisi beni sürekli hedef gösteriyor ve geçmişteki olayları bahane ederek her fırsatta ismimi karalamaya çalışıyor."

Alaslan ailesi, Türk polisinden olayın bir an önce aydınlatılmasını ve adlarının temize çıkarılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Alaslan ailesinden Halil Alaslan ise şöyle dedi:

"62 yaşındayım, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Köyümüz sınır bir köy olduğu için bu tür olaylar hakkında gerek basından gerekse gelenlerden bilgi alırız. Ancak bu olayla hiçbir ilgimiz yok. Sabah ilaçlama yapıyordum, oğlum haber verdi ve hemen Demirhan Polis Karakolu’na geldik. Biz polisimizi aradık, eğer bir suçumuz olsaydı zaten bizi bulurlardı. Rum polisi bu iftirayı bize attığı için üzgünüz."

Halil Alaslan, "Hiç kimsenin hakkı yoktur bizi bu şekilde toplumda kötü göstermeye. Gerekli tüm yasal yollara başvuracağız." dedi.

