Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) tarafından 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek para ödüllü plaj tenisi turnuvası için kayıtlar bugün sona eriyor.

Karaoğlanoğlu’ndaki Antis Plajı’nda bu yıl ikinci kez düzenlenecek GBTK Plaj Tenisi Turnuvası’nda 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.

Para ödüllü turnuvalarda zevkli ve çekişmeli mücadeleler tenis ve spor sporseverleri plajlar da bekleyecek.