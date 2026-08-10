Ülkemizin hem yerel hem de uluslaraarası alanda en başarılı triatlet sporcularından olan Kemal Elektrikçi, bu kez engelliler için triatlon etkinliği düzenledi. Daha önce herhangi bir sporcunun denemediği şekilde triatlon etkinliği yapan Kemal Elektrikçi, 5 ile 8 Ağustos tarihleri arasında, engelli arkadaşlarının sorunlarını duyurmak ve sesleri olmak için başlattığı 15 saatlik triatlon denemesini başarıyla tamamladı. 4 günün sonunda 33.750km yüzen, 530km bisiklet süren ve 117.86km koşu yapan Elektrikçi, kendi rekorlarını da geliştirmeyi başardı.