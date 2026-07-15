Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Başarılıları" ödül gecesi önceki akşam gerçekleşti. KTSYD Başkanı Necati Özsoy’un daveti ile törene katılan Başbakan Ünal Üstel gecede anlamlı bir konuşma yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirterek, “Spora yapılan yatırım, geleceğe, gençliğe yapılan yatırım, ülkemize yapılan en değerli yatırımdır.” dedi.

Üstel, yaklaşık 20 milyon TL olan spor bütçesini 1 milyar TL seviyesine çıkardıklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk sporcularının uluslararası alanda karşılaştıkları haksızlıklara rağmen hiçbir zaman pes etmediğini vurguladı ve “Önümüze engeller konulabilir ancak başarıya giden yolumuz asla kapatılamaz. Hükümet olarak sporcularımızın önündeki imkânları artırmaya, yanlarında olmaya ve seslerini dünyaya daha güçlü duyurmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Başarılıları” ödül gecesine katıldı.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, başarının hiçbir zaman tesadüf olmadığını belirterek, “Başarı; disiplinin, fedakârlığın, inancın ve vazgeçmemenin sonucudur. Bu akşam ödül alacak her bir kardeşimiz bu değerlerin en güzel temsilcisidir.” dedi.

Sporun yalnızca kazanmak olmadığını ifade eden Üstel, “Spor karakterdir, centilmenliktir, birliktir. Toplumları ortak hedeflerde buluşturan en güçlü değerlerden biridir.” diye konuştu.

Hükümet olarak sporu geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini kaydeden Üstel, göreve geldikleri günden bu yana bu anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

STATLARI VE SPOR TESİSLERİNİ YENİLEDİK

Yaklaşık 20 milyon TL olan spor bütçesini 1 milyar TL seviyesine çıkardıklarını belirten Üstel, ülkenin dört bir yanındaki statları ve spor tesislerini yenilediklerini ve buna devam ettiklerini söyledi. Yeni spor alanlarını gençlerin hizmetine sunduklarını kaydeden Üstel, Esentepe Kapalı Spor Salonu’nu tamamlayarak halka kazandırdıklarını belirtti.

Başarılı sporcuları ödüllendiren devlet destek mekanizmasını devreye soktuklarını ifade eden Üstel, “Sporcularımıza sadece kazandıktan sonra ödül veren değil, kazansınlar diye destek veren de bir anlayışımız var.” dedi. Üstel, modern bir stadyumun da yer alacağı büyük bir spor kompleksinin ülkeye kazandırılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını da söyledi.

BAŞARIYA GİDEN YOLUMUZ ASLA KAPATILAMAZ

Kıbrıs Türk sporunun yıllardır haksız uluslararası ambargolar ve izolasyonlarla karşı karşıya olduğunu belirten Üstel, sporcuların çoğu zaman kendi bayrakları altında yarışma imkânından mahrum bırakıldığını kaydetti. Üstel, sporcuların bütün bu haksızlıklara rağmen hiçbir zaman pes etmediklerini, azimleri, yetenekleri ve mücadeleleriyle başarı hikâyeleri yazmaya devam ettiklerini belirtti.

Sporcuların olimpiyatlarda mücadele ettiğini, Avrupa şampiyonalarında kürsüye çıktığını, dünya şampiyonaları ve dünya kupalarında altın madalyalar kazandığını belirten Üstel, milli futbol takımının da gurur verici başarılara imza attığını ifade etti.

“Bütün bunlar gösteriyor ki bizim önümüze engeller konulabilir ancak başarıya giden yolumuz asla kapatılamaz.” diyen Üstel, hükümet olarak sporcuların önündeki imkânları artırmaya, yanlarında olmaya ve seslerini dünyaya daha güçlü duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

-Sporun hikâyesini yazanlar da en az sporcular kadar değerlidir

Bir ülkenin sporunu yalnızca tesislerin büyütmediğini belirten Üstel, sporun hikâyesini yazanların da en az sporcular kadar değerli olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin yıllardır sporun hafızasını oluşturduğunu, başarıları kayıt altına aldığını ve spor kültürünü geleceğe taşıdığını ifade eden Üstel, başta KTSYD Başkanı Necati Özsoy olmak üzere yönetim kurulunu ve tüm dernek üyelerini kutladı.

Ödül alan sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve spor emekçilerini tebrik eden Üstel, ödül alamayanlara da seslenerek, “Sporda hiçbir emek boşa gitmez. Her mücadele yeni bir başlangıçtır. Her yarış yeni bir umuttur.” dedi.

-Sporda “Yılın Başarılıları” ödüllendirildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ödül gecesi dün akşam KTSYD Genel Merkezi’nde düzenlendi. Gecede, “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”, “Zeka Özteknik Özel Ödülleri”, “Omaç Başat Özel Ödülü”, “Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü”, “Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü”, “Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü” ve “Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü” sahiplerini buldu.

-Özsoy

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, derneğin her yıl düzenlediği organizasyonda, sporcuların kendi kategorilerindeki başarılarının değerlendirilerek ödüllendirildiğini belirtti.

Özellikle federasyonlar ile okul sporlarının yurt dışındaki başarılarında her geçen yıl artış yaşandığına dikkati çeken Özsoy, bunun Kıbrıs Türk sporunda başarılı bir döneme girildiğini gösterdiğini ifade etti.

Ödüllendirmenin sporcuların motivasyonunu artırdığını ve her başarılı sporcunun emeğinin karşılığını görmeyi beklediğini söyleyen Özsoy, spordan sorumlu yetkililerin daha geniş kapsamlı bir ödüllendirme sistemi oluşturması gerektiğini belirtti.

Özsoy, spordan sorumlu yetkililerin daha geniş kapsamlı bir ödüllendirme sistemi oluşturması gerektiğini ifade ederek, gecede ödül alanları tebrik etti.