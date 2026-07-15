KKTC Cimnastik Federasyonu, Yıldız – Genç – Büyükler Kız Takımlar kategorilerinde Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ilk kez takımlarla katıldı.

Antalya'da yapılan Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda, KKTC Cimnastik Federasyonu Yıldız Kız Takımı, 94.630 puanla Türkiye 6.'sı oldu. Bu kategoride ilk kez yarışmasına rağmen takımımızın ortaya koyduğu mücadele, aldığı puanlar ve gösterdiği karakter takdir topladı.

SAPSIZOĞLU: BAŞARIMIZ DAHA BÜYÜK BAŞARILARIN HABERCİSİDİR

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye 6.'sı olan Artistik Cimnastik Yıldız Kız Takımımızın elde ettiği başarıyla ilgili açıklaması şöyle:

“Artistik Cimnastik Yıldız Kız Takımımızın Türkiye 6.'sı olması bizleri son derece gururlandırdı.

Elde ettiğimiz bu sonuç, gelecekte ulaşacağımız çok daha büyük başarıların en önemli habercisidir. Yıllar önce hayal bile edemediğimiz noktalardan bugün Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer almak, doğru yolda olduğumuzun en güzel göstergesidir. Bu başarı, sadece bir derece değil; emeğin, sabrın, disiplinin ve inancın ürünüdür.

Başta sporcularımızı, büyük emek veren antrenörlerimizi, her zaman yanımızda olan ailelerimizi ve katkı sağlayan herkesi yürekten kutluyor, sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Biz daha yolun başındayız. İnancımızla ve azmimizle çalışmaya, ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz.”