Milli Badmintoncu Güney Serinyürek 9 Temmuzd 2026 tarihinde İstanbul Ata Sporları Merkezi Spor Salonunda başlayan Uluslararası turnuvada 12 Temmuz’da oynanan tek erkekler kategorisinde üçüncü olurken, karışık çiftlerde de partneri Neva Daşdemir ile birlikte üçüncü olmayı başardı.

Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamada “Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde iki kez kürsüye çıkan Milli sporcumuzu, emek veren antrenörlerini tebrik ederiz. Ayrıca yine aynı turnuvada ilk kez mücadele eden 11 yaş altında Can Günsel ve Mirza Tabak ile 15 yaş altında mücadele eden Mahmut Postacıoğlu ve Arın Bolkaner'e ve antrenörlerine teşekkür ederiz.” Denildi.