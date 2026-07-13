KTSYD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödüller kapsamında okul sporlarında Türkiye’de başarılı olanlara “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”, ülkemizde ve yurtdışında elde ettikleri başarılardan dolayı gelecek vaadeden yetenekli sporculara “Zeka Özteknik Özel Ödülleri”, Omaç Başat Özel Ödülü, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü, Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü, Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü ve Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü sahiplerine takdim edilecek.

AHMED SAMİ TOPCAN ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ RAİF ÖRTUNÇ’A

KTSYD Yönetim Kurulu, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl Raif Örtunç’a vermeyi kararlaştırdı.

Raif Örtunç, uzun yıllar yaptığı beden eğitimi öğretmenliği mesleğinde birçok başarılı sporcu yetiştirmiş, bazı takımlarda ve milli takımda teknik direktörlük görevi yapmış, Uluslararası İslam Oyunları’nda voleybol hakemi olarak resmi maç yönetmiş, basketbol, masa tenisi, jimnastik ve KTSYD’nin kuruluşlarında etkin rol almış ve başkanlık yapmış bir kişidir. Bunun yanında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin kuruluşundan öte 2’nci başkanı ve yaklaşık 60 yıldır bir çok gazete ve TV’de spor yazarlığı ve programcılık yapmış, hâlâ Kıbrıs Genç TV’de görevini sürdürmektedir.

YUSUF KAPTAN YILIN ANTRENÖRÜ ÖDÜLÜ TURAN ALTAY’A

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü futbolda China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Turan Altay’a verilmesini kararlaştırdı. Turan Altay görev yaptığı China Bazaar Gençlik Gücü’nde lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu kazanmayı başardı.

METE ADANIR YILIN SPORCUSU ÖDÜLÜ EGE ERÜLKÜ’YE

Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü ise bisiklet dalında büyük başarılara imza atan Ege Erülkü’ye verilecek. Ege Erülkü bu yıl Portekiz’de pist birinciliği, Kosova’da Balkan ikinciliği elde ederken, Almanya’da da Avrupa Bisiklet Şampiyonası’nda mücadele edecek.

SULHİ GARAN YILIN HAKEMİ ÖDÜLÜ FEHİM DAYI’YA

KTSYD Yönetim Kurulu Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nün ise bu yıl futbolda Fehim Dayı’ya verilmesini kararlaştırdı.

Fehim Dayı, 2025-26 sezonunda başarılı yönetimlerinin yanı sıra hem Süper Kupa finalini hem de Kıbrıs Kupası finalini başarılı bir şekilde yönetmişti. Fehim Dayı tam 26 yıl sürdürdüğü aktif hakemlik hayatına kupa finali ile son verdi.

Omaç Başat Spor Özel Ödülü KKTC A Milli futbol takımına

KTSYD Omaç Başat Spor Özel Ödülü’nün ise bu yıl İtalya’da yapılan CONIFA Avrupa kupasında şampiyon olan KKTC A Milli futbol takımına verilmesine kararlaştırıldı.

KKTC A Milli futbol takımı İtalya’da oynadığı maçlarda rakiplerini mağlup edip finalde de Padani’ya takımını 6-1 mağlup ederek CONİFA Kupası Şampiyonluğunu elde etmişti.

“ŞAMPİYON MELEKLER ÖZEL ÖDÜLÜ”

KTSYD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödüllerden “Şampiyon Melekler Özel Ödülü” bu yıl basketbolda 3 x 3 genç kızlarda Türkiye birincisi olan Levent Koleji’ne, Genç Kız güreş şampiyonasında Türkiye birincisi olan Karpaz Meslek Lisesi öğrencisi Aleyna Gökkan’a, Kickboks Kreatif form yıldız erkekler Türkiye birincisi Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Mehmet Eren Ergüleç’e, Kickboks Point Fighting 57 kilo yıldız erkekler Türkiye birincisi Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Türker Eren Öney’e, atletizim genç erkeklerde yüksel atlama dalında Türkiye birincisi olan Levent Koleji’nden Erdinç İnçay’a verilecek.

“ZEKA ÖZTEKNİK ÖZEL ÖDÜLLERİ”

Zekâ Özteknik adına verilen özel ödüllerin sahipleri de dernek yönetimi tarafından belirlendi. Buna göre Zekâ Özteknik özel ödüllerine atletizimde Ada Kafa ve Turgut Çelikoğlu, voleybolda Sezgin Şeren, hentbolda Atahan Akçam, cimnastikte Elvin Altındağ, motor sporlarında Rüzgar Okman ve badmintonda Nehir Deniz layık görüldü.