Antalya’da düzenlenen Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda tarihinde ilk kez

takım olarak mücadele eden KKTC Cimnastik Federasyonu takımından Tülay Merteroğlu,

Artistik Cimnastik Büyük Kızlar kategorisinde tarihi başarılara bir yenisini daha ekledi.

Tülay Merteroğlu, Büyük Kızlar kategorisinde önce yer aletinde 10.650 puanla (0.70 farkla ) Türkiye 4.’sü, ardından denge aletinde de Türkiye 5.’isi olarak cimnastik camiasına büyük bir gurur yaşattı.

Sapsızoğlu:

Yarışmayı salondan takip eden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Tülay Merteroğlu’nun başarıları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Tülayımız madalyaya çok yaklaştı. Sporcumuz belki kürsünün bir basamağını kıl payı kaçırdı ama bu sonuçlar, ülkemiz cimnastiğinin artık Türkiye’nin en güçlü sporcularıyla aynı seviyede mücadele ettiğinin en güzel göstergesidir.

Tülayımız’ı, antrenörlerimizi, ailesini ve emeği geçen herkesi gönülden kutlarım. Bu başarılar, yarının madalyalarının habercisidir. Durmadan, yorulmadan, aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”