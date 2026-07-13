Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, 11 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda KTSYD’nin 4 eski başkanı Songuç Kürşad, Mustafa Özsoy, Ogün Genç Kaçmaz, Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyesi Serkan Soyalan eşliğinde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek, 14 Temmuz Salı akşamı düzenlenecek olan KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ne davette bulundu.

KTSYD ile KTFF arasında bir süredir devam eden sorunun normalleşmesi adına ilk adımın atıldığı görüşmede, KTSYD ile KTFF’nin önümüzdeki süreçte işbirliklerini geliştirecekleri vurgulandı.