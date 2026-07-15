Nazlı, kamuoyuna yansıyan çocuk istismarı vakasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cinsel istismara uğradığı için şikayetçi olan çocukların yanında olduklarını kaydeden Nazlı, yaşanan olayın çocuk izlem merkezlerinin eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Çocukların istismardan korunmasının ve istismarın önlenmesinin devletin görev ve sorumluluğunda olduğunu belirten Nazlı, çocuk haklarının, hala devletin en zayıf olduğu sosyal politika alanlarından biri olduğunu savundu.

Bir kadının ya da bir çocuğun şiddete uğradığı yönündeki şikayetini polise iletmesinin zor olmaması gerektiğini kaydeden Nazlı, özellikle cinsel şiddet gibi daha fazla hassasiyet gerektiren konularda etkili mekanizmaların bulunmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) verdiği desteğin bu noktada son derece anlamlı olduğunu ifade eden Nazlı, herhangi bir kadın örgütüne ya da avukata ihtiyaç duyulmadan şikayetlerin yapılabildiği ve ciddiyetle soruşturulduğu bir düzene ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bütün bölgelerde polisin kadına şiddet birimlerinin aktif hale getirilmesi ve bu birimlerin köy karakollarına kadar örgütlenmesi gerektiğini belirten Nazlı, şikayetlerin soruşturulması ve zanlıların yargılanması sürecinin toplum tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini de ifade etti.