20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 20 Temmuz Barış Kupası Futboltenisi Turnuvası için geri sayım başladı.

“20 Temmuz Ruhuyla, Sporun Birleştirici Gücüyle” sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyon, sporun dostluk, dayanışma ve fair-play ruhunu ön plana çıkarmayı hedefliyor. Turnuvada futboltenisi tutkunları hem rekabet dolu karşılaşmalarda mücadele edecek hem de dostluk ortamında bir araya gelecek.

Takımların katılımına açık olan turnuva, 20 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda düzenlenecek.