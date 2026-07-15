Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 50'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 68'inci kuruluş ve Kıbrıs'ın fethinin 455'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "01 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu" yapılıyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da, Lefkoşa’daki Millet Bahçesi'nde başlayacak 10 km'lik Mukavemet Yol Koşusu, aynı noktada tamamlanacak.
Dereceye giren sporculara ödülleri Millet Bahçesi Amfisinde saat 20.15'te verilecek. Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar için detaylı bilgi ve doldurulması gereken kayıt formuna “https://docs.google.com/forms/d/1QAQE9z7mVI0tlLkO5So_XvSzpzX35ba3t-qQljDOS4E/edit” adresinden ulaşılabilir.