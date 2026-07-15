Türkiye AirBadminton Büyükler Milli Takımı Bulgaristan’da düzenlenecek olan Uluslararası Turnuva öncesinde kamp yapmak için ülkemize geldi.

14 Temmuz’dan 23 Temmuz’a kadar Girne'de yapılacak hazırlık kampı KKTC Milli Takımı ile birlikte yapılıyor. Kampta Türkiye AirBadminton Milli Takımından 8 ve KKTC Air Badminton Milli Takımından 8 sporcu ile birlikte Türkiye Milli Takımı antrenörü İsmail Küçük de bulunuyor. Kamp sonrasında Sofya'da 24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası AirBadmiton Şampiyonasına katılacak olan Türkiye Milli takımında 4 kız ve 4 erkek sporcu bulunuyor. Sofya'da düzenlenecek olan turnuvada Erkek Takımında Arda Öz, Burak Küçük, Burak Çeşitcioğlu ve Mete Kaan Uçan ve Kız Takımında ise iki KKTC'li Milli Sporcumuz Nehir Deniz ve Zarif Dayı ile birlikte Firdevs Karaaslan ve Sare Ece Başakın mücadele edecek. İki milli sporcumuz ile birlikte Türkiye Milli Takımına başarılar diliyoruz.