KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 13+ Yaş Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen 13+ Yaş 400 metre karışık yarışında Bluefin Yüzme Kulübü sporcusu Deren Halil, elde ettiği 6.36.36’lık dereceyle yeni rekorun sahibi oldu.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Deren Halil, şampiyonaya damga vururken, rekor derecesiyle önemli bir başarıya imza attı.

KKTC Su Sporları Federasyonu, rekor kıran sporcu Deren Halil’i, kulübü Bluefin Yüzme Kulübü’nü ve antrenörü Emine Mehmetalioğulları’nı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.