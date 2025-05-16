Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) Necati Özsoy başkanlığındaki yönetim kurulu, faaliyetlerine devam ederken, “Yeni Medyada Yapay Zeka” konulu panel düzenledi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Merkez Binasında Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda düzenlenen ve KTSYD Eğitim Sorumlusu Soydan Sakallı’nın açılış konuşmasıyla başlayan “Yeni Medyada Yapay Zeka” konulu panelin konuğu Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği Başkanı Temel Üngör oldu.

Alanında uzman bir kişi olan ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Girişimcinin Dünyası isimli programın da yapımcısı olan Temel Üngör, 1 saati aşkın süren sunumunda, “Yeni Medya nedir?” “Yeni Medyada kullanılan araçlar nelerdir?” “Günümüzde kullanılan Yeni Medyada araçlarının alanları nelerdir?” “Yapay Zeka’nın tarihçesi” “Yapay Zeka’nın Yeni Medyadaki yeri nedir? “Yapay Zeka, Spor Medyasında nasıl kullanılabilir?” konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu.

Temel Üngör, “Yapay Zeka, Spor Medyasında nasıl kullanılabilir?” konu başlığında Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluğuyla ilgili Yapay Zeka tarafından hazırlanan metni ve yazdığı köşe yazısını Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerine aktardı.

“Yeni Medyada Yapay Zeka” konulu panelin sonunda KTSYD Eğitim Sorumlusu Soydan Sakallı ve KTSYD başkanı Necati Özsoy, Temel Üngör’e plâket takdiminde bulunurlarken, çekilen hatıra fotoğrafı ile panel son buldu.