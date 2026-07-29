Ressam, şair ve yazar Ümit İnatçı’nın, “Medeniyet Krizi ve Evrensel Bilinç” adlı yeni kitabı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınları tarafından yayınlandı.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamada, kitapta yer alan bölümlerin, sosyal medya ve kayıp kimlikler, ilerleme ile yalnızlaşma arasındaki gerilim, dijital çağın ortaya çıkardığı yeni psikolojik ve kültürel hastalıklar, sekülerleşme, estetik ile etik arasındaki ilişki, liderlik anlayışındaki dönüşüm, kültürel miras, yurttaşlık ve “Medeniyetler çatışması” gibi bugünün dünyasının temel meselelerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, kitabın, çağın medeniyet sorunlarını yalnızca teşhis etmeyi değil, aynı zamanda insanın yeniden anlam üretme kapasitesini tartışmayı da amaçladığı ifade edildi.