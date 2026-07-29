Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Osman Ergün Mehmet Stadı’nın zeminini kapsamlı bir bakım programına aldı.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sahada havalandırma (delme), çim ekimi, gübreleme ve zemin iyileştirme işlemleri uygulanacak. Kulüp, bu çalışmalarla futbolcuların daha sağlıklı ve kaliteli bir zeminde mücadele etmesini hedefliyor.

Bakım süresi boyunca A Takımı antrenmanlarını kulübün antrenman sahalarında sürdürecek. Osman Ergün Mehmet Stadı ise çalışmalar tamamlanıncaya kadar geçici olarak kullanıma kapatıldı.