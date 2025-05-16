DEM’S Construction hentbol büyükler ligi erkekler final serisi birinci karşılaşmasında dün akşam UKÜ ile CB Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibi CB Gençlik Gücü’nü 31-19 mağlup eden UKÜ seride 1-0 öne geçti.

DİGEM FİNAL İÇİN ATTI:35-21

Kadınlar play – off karşılaşmasında ise Miracle Esentpe ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Rakibini iyi bir oyunun ardından 35-21 mağlup eden DİGEM adını finale yazdırarak UKÜ’nün rakibi oldu. Bu sonucun ardından yarın DİGEM – UKÜ final serisinin birinci maçını oynanırken, üçüncülük karşılaşmasında ise Şahlan ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya gelecek.