Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez organize edilecek olan U13 Ligi için başvurular başladı. 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe kadar gerçekleşecek başvuruların ardından ligin detayları paylaşılacak. 01.01.2013 ile 31.12.2015 tarihleri arasında doğan futbolcuların sadece lisans işlemi gerçekleştirerek forma giyebileceği lig bölgesel grup maçları ile başlayıp, final yolu ile sona erecek.

EN AZ 15 LİSANSLI FUTBOLCU ŞARTI ARANACAK

Başvuru yapacak olan takımlar başvurularını kulüp başlıklı kağıdında lige katılacaklarına dair yazı ile gerçekleştirecek ve başvuru esnasında aynı belgeye KTFF lisans numarası ve kimlik kartları ile futbolcuların isim/soyisimleri yazılı en az 15 adet lisanslı futbolcusu olduğuna dair beyan ekleyecek.