İngiltere’de dün yeni Dışişleri Bakanı Lord Stewart Wood ile görüşen Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, dün Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında “stratejik diyaloğun yıl sonuna doğru netleştirileceğini” açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, görüşme sonrasında, geçen temmuz ayında gerçekleştirdiği Londra ziyareti sırasında da ele alınan, ikili ilişkileri güçlendirme kararlılığını Lord Wood ile yinelediklerini söyleyen Kombos İngiltere ile stratejik diyaloğun netleştirilmesine karar verildiğini, görüşmede bu diyaloğun hazırlığıyla ilgili konuları da ele aldıklarını anlattı.

Kombos, Kıbrıs’taki İngiliz Egemen Askeri Üsleri ile ilgili konulara özellikle atıf yaparak, önceki ziyaretinde ele alınan konuların yeniden gündeme getirildiğini ve yeni meselelerin de ortaya konduğunu söyledi.

Rum yönetiminin, üslerle ilgili bir dizi sorunun çözümü için “artık kurumsallaşmış bir yapısal diyalog talep ettiğini” söyleyen Kombos “Bunu gündeme getirdik ve tam da böyle bir diyaloğun başlaması için bir tarih kesinleşmesini bekliyoruz.” dedi.

Konstantinos Kombos, Wood ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, Rum Yönetiminin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasındaki yaklaşımı ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi’nin çabaları hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Rum tarafının “özlü müzakerelerin yeniden başlaması iradesini” yineleyen Kombos, İngiltere’den, “BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye sıfatını kullanarak Kıbrıs sorunundaki çabalara aktif istikrarlı katkı ve destek” de talep ettiğini de sözlerine ekledi.