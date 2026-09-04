Güney Kıbrıs’ta bazı ilaçların eksik olması nedeniyle hastaların tedavilerini yarım bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “İlaç Eksikliği veya Gecikmeler Nedeniyle Tedavilerini Kesiyorlar” başlıklı haberinde, bazı kişilerin ilaç eksikliği veya ilaçların gelmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tedavilerini bırakmak zorunda kaldığını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Sağlık Sigorta Kuruluşu” Basın Sözcüsü Dimitris Lamprianidis, konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, özellikle diyabet ve obezite ilaçlarında bazı sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Lamprianidis, bazı ilaçların da GESİ olarak bilinen Genel Sağlık Sigorta Sistemi tarafından onaylanmasında gecikmeler olduğunu ifade etti.

Gazete haberinde, bazı ilaç stoklarının 2 veya 3 hafta içerisinde güncellenmesinin beklendiğini ancak bazılarında ciddi sıkıntıların bulunduğunu, hiç gelmeme olasılığının da bulunduğunu yazdı.