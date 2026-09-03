Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, 2026 yılının ilk yarısında nüfusa oranla Avrupa Birliği içinde en fazla uluslararası koruma başvurusu yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, ΑΒ İltica Ajansı (EUAA) İcra Direktörü Nina Gregory, Avrupa Parlamentosu (AP) Siyasi Özgürlükler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, EUAA’nın, sığınmacıların Güney Kıbrıs’tan diğer üye devletlere taşınması için özel bir operasyonel destek sağlandığını dile getirdi.

Güney Kıbrıs’tan Romanya’ya yönelik ilk naklin 25 Ağustos’ta gerçekleştirildiğini ve bunun Somali ile Sudan’dan 30 sığınmacıyla alakalı olduğunu kaydeden gazete, sığınmacıların Güney Kıbrıs’tan Bulgaristan ve Litvanya’ya taşınmasının sürmesinin beklendiğini ekledi.