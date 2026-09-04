Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Lider Nikos Hristodulidis’in 9 Eylül tarihinde gerçekleştirecekleri görüşmenin duyurulduğu şekilde yapılacağını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Girne’de yaşanan gemi kazası sebebiyle Çarşamba yapılması planlanan liderler görüşmesinin ertelendiğini ancak Letimbiotis’in 9 Eylül tarihindeki görüşmenin yapılacağını duyurduğunu yazdı.

Habere göre Letimbiotis açıklamasında ayrıca, müzakereciler arasındaki görüşmenin ise 7 Eylül Pazartesi yapılacağını vurguladı.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in “ayın ilk 15 günü sonrasında adaya geleceğini” de belirten Letimbioits, KKTC’de yaşananların süreci etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine ise “BM Genel Sekreteri’nin takviminin belli olduğu” yanıtını verdi.

Letimbiotis, “BM Genel Sekreterinin görevinin bitiş takvimi bellidir. Bizim kararlılığımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Liderler arasında düzenli görüşmeler yapılması kararının çok önemli olduğunu, bunun devamını arzuladıklarını söyleyen Letimbiotis, “Holguin’in, BM Genel Sekreteriyle genişletilmiş konferans yapılması çabalarının koordinasyonu amacıyla yapacağı görüşme sonrasında adaya geleceğini” vurguladı.

KKTC’deki gemi kazasına da değinen Letimbiotis, “çok sayıda insanın hayatını kaybetmiş olmasından ötürü derin üzüntü duyduklarını” belirterek “kazanın ilk anından itibaren yardım teklifinde bulunduklarını” ifade etti.

Gazete, Rum liderin, “Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının akabinde, Isaak-Solomu cinayetleri sebebiyle çıkarılan uluslararası tutuklama kararlarını Erhürman’ın gündemine getirip getirmeyeceği” yönündeki bir soruya karşılık ise “uluslararası tutuklama kararlarının iki lider arasındaki diyaloğun konusu olmadığını” söyledi.

Letimbiotis: “Bu konularda yetki sahibi olan ve yasal süreçlerle gerekli tüm önlemleri alan, AB ve BM üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyetidir” şeklinde konuştu.

Letimbiotis açıklamasının devamında, AB üyesi ülke başkentlerine gerçekleştirdiği gezi çerçevesinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın bugün Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’le görüşeceğini de hatırlattı.

“Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin BM çatısı altında gerçekleştiğini, AB’nin ise elindeki imkanları ve siyasi ağırlığını süreci değerlendirerek, destekleyebileceğini” öne süren Letimbiotis, bu çerçeveden bakıldığında AB-Türkiye ilişkilerinde yaşanacak gelişmelerin ise Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasına katkı koymasını sağlayabileceği iddiasında da bulundu.

Letimbiotis,; “Kıbrıs Cumhuriyeti bir AB üyesidir ve birleşik Kıbrıs da AB üyesi olarak kalmaya devam edecektir. Bu nedenle bir çözüm AB ilkelerine ve tüzüklerine uygun fonksiyonel bir devleti sağlamalıdır” şeklinde konuştu.