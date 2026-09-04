Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs’ta görülen şap hastalığı konusunda açıklama yaptı.

Fileleftheros gazetesi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rum Avrupa Parlamentosu üyesi Mihalis Hacıpantelas’ın ilgili sorusu üzerine, şap hastalığı konusunda yaptığı, mektup niteliğindeki açıklamasına yer verdi.

Habere göre Hacıpantelas, hayvan besicilerinin, Avrupa talimatlarına uymadığı iddia edilen KKTC’deki hayvan besicilerinin, kendileri ile aynı tazminatı almasının olumsuz ayrımcılığı teşkil edeceği şeklindeki şikâyetlerini Leyen’e soru şeklinde iletti.

Leyen, Kıbrıs’ta şap hastalığı salgının ortaya çıktığını bildiğini, bunun önlenmesi ve ortadan kaldırılması için de, Kırbıs’ın bütününde, hayvan sağlığının korunmasıyla ilgili Avrupa Birliği yasasına uygun olan tüm gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Leyen, Ortak Tarım Politikası (OTP) fonundan şap hastalığı konusunda herhangi bir tazminatın ödenmediğini, KKTC’deki hayvan besicilerine de tazminat ödemesi yapılmadığını belirtti.

Leyen, ülke için KAP (Ortak Tarım Politikası) ödemelerinin, Rum Tarım Bakanlığı tarafından, 2023-2027 dönemini kapsayan, KAP Strateji Planı kapsamında yönetildiğine dikkati çekti.

Şap hastalığının önemli bir gelişme olduğundan söz eden Leyen, AB tarafından yapılacak ödemelerin sadece “Kıbrıs’taki şap hasatlığının ortadan kaldırılması için Brüksel tarafından istenilen tedbirleri uygulayan Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgeler” için yapılacağını ifade etti.

Leyen kendisine bağlı birimlerin, hastalığın önlenmesi için Rum hükümeti ile temas halinde olduğunu belirtti.

Leyen açıklamasında ayrıca Sağlıkla ilgili İki Toplumlu Teknik Komitesinin, veterinerlik ile ilgili alt komitesi aracılığıyla yürütülen iş birliği de dahil olmak üzere iki toplum arasındaki iş birliğini de selamladığını ifade etti.

Leyen, Komisyon’un; tüm Kıbrıs’ta en kısa zamanda şap hastalığının ortadan kaldırılmasını güvence altına alınmasını hedefleyen tedbirleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.